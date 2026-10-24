Noida News: बच्चों ने खेल प्रतियोगिताओं में दिखाया दमखम

विज्ञापन

यमुना सिटी (संवाद)। खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुदगल के निर्देश पर शनिवार को जेवर ब्लॉक की विभिन्न न्याय पंचायतों में खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी न्याय पंचायतों को खेल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तीन दिन का समय दिया था। इसी क्रम में नगला करौली न्याय पंचायत के खेल कार्यक्रम का तिरथली कम्पोजिट विद्यालय में आयोजन कराया गया। यहां कुल आठ विद्यालय आते हैं। तिरथली कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक रौदास सिंह ने बताया कि बच्चों के लिए दौड़, कबड्डी और वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेल कराए गए।