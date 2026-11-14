Noida News: बिना पीयूसी 346, प्रतिबंधित श्रेणी के 213 वाहनों के चालान

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नोएडा (संवाद)। जिले में शनिवार को चलाए गए अभियान के दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ हुई। पुलिस ने ऐसे 346 वाहनों के चालान काटे। प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले बीएस-3 पेट्रोल के 71 और बीएस-4 डीजल के 142 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। इस तरह इन तीन श्रेणियों में कुल 559 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, बिना पीयूसी प्रमाणपत्र वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये और प्रतिबंधित बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना है।