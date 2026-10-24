Noida News: भ्रामक पोस्ट करने पर केस दर्ज

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नोएडा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जामिया मस्जिद तोड़े जाने, सांप्रदायिक हिंसा, गोलीबारी में पांच लोगों की मौत और दुकानों में आगजनी के झूठे दावे किए गए। पुलिस ने इन सभी दावों को पूरी तरह असत्य बताया है। हालांकि, नोएडा में शनिवार को एक आग की घटना हुई थी, लेकिन तोड़फोड़ या टकराव का कोई मामला नहीं था। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के आरोप में थाना सेक्टर-126 में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि किए किसी भी संवेदनशील सूचना या भड़काऊ संदेश को साझा न करें।