Noida News: रबी फसलों के लिए मुफ्त बीज के लिए बुकिंग शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:10 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:10 PM IST
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नोएडा (संवाद)। रबी फसलों के लिए बीज मिनीकिट और अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग की ओर से चना, मटर, मसूर, गेहूं, सरसों और अलसी के बीज मिनीकिट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं, गेहूं, जौ, सरसों और अलसी के बीजों पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। गेहूं और जौ के बीज की बुकिंग के लिए पोर्टल 30 सितंबर तक खुला रहेगा। जिला कृषि अधिकारी विवेक दुबे ने बताया कि कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय, बीज भंडार, जनसेवा केंद्र या विभागीय कर्मचारी से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।
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