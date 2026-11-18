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- हैदराबाद में दिसंबर में होने वाली राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में दिखाएंगे दमसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के युवा एथलीट अंश चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्थान पक्का किया है। उन्होंने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर आगामी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया है। दिसंबर में हैदराबाद में प्रस्तावित इस प्रतियोगिता में अंश 400 मीटर दौड़ में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।अंश ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा-1 में रहते हैं। वह सेक्टर ओमीक्रॉन-3 स्थित द एथलेटिक्स फ्यूचर अकादमी में नियमित अभ्यास करते हैं। कोच सोनू भाटी और मुन्नी नागर उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन पर परिवार और अकादमी में खुशी का माहौल है। कोच सोनू भाटी ने बताया कि लखनऊ में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। यह प्रतियोगिता दो से पांच तारीख तक गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में हुई। अंश ने इसमें 400 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता था। इसी शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है।प्रदर्शन का सफरअंश ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने से पहले जिला और मंडलीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन किया। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते ही उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई। वहां उन्होंने पदक जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया। अब वह हैदराबाद में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं।राष्ट्रीय स्तर पर पदक का लक्ष्यएथलीट अंश चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयनित होना उनके लिए गर्व की बात है। उनका पूरा ध्यान अब हैदराबाद में होने वाली प्रतियोगिता पर केंद्रित है। वह प्रशिक्षण के दौरान अपनी तकनीक, गति और फिटनेस बेहतर करने पर मेहनत कर रहे हैं। कोच के मार्गदर्शन में उनकी तैयारी जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पदक जीतना ही उनका लक्ष्य है।