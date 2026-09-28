Noida News: टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने आलोक

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ग्रेटर नोएडा। द टैक्स बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव अधिकारी अधिवक्ता आरके सज्जन की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। इसमें अधिवक्ता आलोक कुमार यादव को अध्यक्ष और अधिवक्ता नितिन यादव को उपाध्यक्ष चुना गया। नई कार्यकारिणी में अधिवक्ता नीरज भारद्वाज को महासचिव और अधिवक्ता राजीव कुमार को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। अधिवक्ता एमएच नकवी संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। वहीं, आयकर से जुड़े मामलों के लिए अधिवक्ता प्रवीण गहलोत को सचिव आयकर और जीएसटी के लिए अधिवक्ता जसप्रीत सिंह को सचिव जीएसटी चुना गया है। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अधिवक्ता देवेंद्र सिंह, अधिवक्ता महेश कुमार और अधिवक्ता केशव झा को शामिल किया गया है। इसके अलावा अधिवक्ता फैयाजुल हक और अधिवक्ता मनोज कुमार को को-ऑप कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। अधिवक्ता आरके सज्जन को पदेन (एक्स-ऑफिसियो) सदस्य के रूप में कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। ब्यूरो