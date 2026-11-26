Noida News: अधिवक्ताओं को मिलेगा कंप्यूटर प्रशिक्षण
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:48 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:48 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। न्यायिक कार्यों में डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए अधिवक्ताओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन ने इच्छुक अधिवक्ताओं से छह दिसंबर से पहले आवेदन मांगे हैं। प्रशिक्षण में ई-फाइलिंग, ऑनलाइन केस स्टेटस, ई-कोर्ट पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। एसोसिएशन के सचिव शोभाराम चंदीला ने अधिवक्ताओं से समय पर आवेदन करने की अपील की है।
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