Noida News: 13 गांवों के 65 हजार लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इंतजार

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। शहर के विकास और विस्तार के बीच ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब भी लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। करीब 13 गांवों में रहने वाले 65 हजार से अधिक लोगों को नियमित बस सेवा नहीं मिल रही है। इसके चलते छात्र-छात्राओं, नौकरीपेशा लोगों और बुजुर्गों को रोजाना आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। अस्पताल, कॉलेज और बाजार जाने के लिए भी ग्रामीणों को निजी वाहनों या महंगे ऑटो पर निर्भर रहना पड़ता है।दतावली, बोड़ाकी, पल्ला, पाली, जैतपुर, घोड़ी बछेड़ा, रिठौरी, मायचा, नया गांव, कैमराला, भोगपुर और नई बस्ती बैरंगपुर समेत आसपास के करीब 13 गांवों में बड़ी आबादी रहती है। यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग ग्रेटर नोएडा, दादरी और आसपास के क्षेत्रों में नौकरी, पढ़ाई और अन्य जरूरी कामों के लिए आते-जाते हैं। नियमित बस सेवा नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।ग्रामीणों को सार्वजनिक परिवहन पकड़ने के लिए गांव से मुख्य सड़क या बस उपलब्ध होने वाले स्थान तक पहुंचना पड़ता है। कई बार इसके लिए पांच से सात किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके बाद ही उन्हें शहर जाने के लिए वाहन मिल पाता है। इससे समय और पैसे दोनों खर्च होते हैं। खासकर विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को सुबह और शाम के समय अधिक परेशानी होती है।