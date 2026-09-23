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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   New Delhi's face to be transformed through waste-to-compost initiatives and wall art

Delhi NCR News: कचरे से खाद, दीवारों पर कला से संवरेगा नई दिल्ली का चेहरा

Wed, 23 Sep 2026 07:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:16 PM IST
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13 हजार किलो जैविक कम्पोस्ट तैयार
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4,200 वर्ग फुट दीवारों पर उकेरी भारतीय कला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों के सुंदरीकरण का काम किया है। परिषद ने पिछले एक वर्ष में 13000 किलो जैविक खाद तैयार की है। साथ ही, कनॉट प्लेस क्षेत्र की 4200 वर्ग फुट दीवारों पर भारतीय कला के भित्तिचित्र उकेरे गए हैं।
एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने बुधवार को इस कार्य में योगदान देने वाले सात स्वच्छता कर्मियों और 15 कलाकारों को सम्मानित किया। चाणक्यपुरी के मधु लिमये मार्ग स्थित जैविक कम्पोस्ट संयंत्र में गीले और बागवानी कचरे से यह खाद बनी है। द्विवेदी ने कहा कि परिषद वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू ग्रीनरी की अवधारणा पर जोर दे रही है। उन्होंने अनुपम कॉलोनी के मॉडल को अन्य क्षेत्रों में दोहराने की बात कही।
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दीवारों पर भारतीय कला
सेवा संकल्प अभियान के तहत पंचकुइयां रोड और कनॉट प्लेस की पांच जगहों पर भित्तिचित्र बनाए गए। इनमें भारतीय कला, संस्कृति और विरासत को दर्शाया गया है। यह कार्य 17 से 23 सितंबर तक चली सात दिवसीय कार्यशाला में 15 कलाकारों ने किया।
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