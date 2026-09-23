Delhi NCR News: कचरे से खाद, दीवारों पर कला से संवरेगा नई दिल्ली का चेहरा

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4,200 वर्ग फुट दीवारों पर उकेरी भारतीय कलाअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों के सुंदरीकरण का काम किया है। परिषद ने पिछले एक वर्ष में 13000 किलो जैविक खाद तैयार की है। साथ ही, कनॉट प्लेस क्षेत्र की 4200 वर्ग फुट दीवारों पर भारतीय कला के भित्तिचित्र उकेरे गए हैं।एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने बुधवार को इस कार्य में योगदान देने वाले सात स्वच्छता कर्मियों और 15 कलाकारों को सम्मानित किया। चाणक्यपुरी के मधु लिमये मार्ग स्थित जैविक कम्पोस्ट संयंत्र में गीले और बागवानी कचरे से यह खाद बनी है। द्विवेदी ने कहा कि परिषद वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू ग्रीनरी की अवधारणा पर जोर दे रही है। उन्होंने अनुपम कॉलोनी के मॉडल को अन्य क्षेत्रों में दोहराने की बात कही।दीवारों पर भारतीय कलासेवा संकल्प अभियान के तहत पंचकुइयां रोड और कनॉट प्लेस की पांच जगहों पर भित्तिचित्र बनाए गए। इनमें भारतीय कला, संस्कृति और विरासत को दर्शाया गया है। यह कार्य 17 से 23 सितंबर तक चली सात दिवसीय कार्यशाला में 15 कलाकारों ने किया।