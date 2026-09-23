Delhi NCR News: नेशनल स्कूल गेम्स दिल्ली में तीन चरणों में

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पहले चरण में रग्बी, बॉक्सिंग, शतरंज, गतका, जूडो, टेबल टेनिस और टेनिस शामिल हैं। दूसरे चरण में टेनिस, थांग-टा, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती फ्रीस्टाइल और रग्बी के मुकाबले होंगे। सूची में खो-खो, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश और बेसबॉल भी शामिल हैं। विज्ञापन

शिक्षा निदेशालय खेल अधिकारी एस सुनील ने कहा कि इस आयोजन से दिल्ली को स्कूली स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अवसर मिलेगा। संवाद पहले चरण में रग्बी, बॉक्सिंग, शतरंज, गतका, जूडो, टेबल टेनिस और टेनिस शामिल हैं। दूसरे चरण में टेनिस, थांग-टा, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती फ्रीस्टाइल और रग्बी के मुकाबले होंगे। सूची में खो-खो, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश और बेसबॉल भी शामिल हैं।शिक्षा निदेशालय खेल अधिकारी एस सुनील ने कहा कि इस आयोजन से दिल्ली को स्कूली स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अवसर मिलेगा। संवाद

नई दिल्ली। राजधानी में नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन इस बार तीन चरणों में किया जाएगा। अलग-अलग आयु वर्गों के बालक-बालिकाएं हिस्सा लेंगे। पहला चरण 22 से 28 अक्तूबर, दूसरा 30 अक्तूबर से 5 नवंबर और तीसरा 28 जनवरी 2027 से 3 फरवरी 2027 तक होगा। दिल्ली में कुल 16 स्पर्धाओं की मेजबानी प्रस्तावित है।