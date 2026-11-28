अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। युवा कांग्रेस ने शनिवार को मेटा इंडिया मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक आवाजें दबाने के खिलाफ किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इसका नेतृत्व किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।उदय भानु चिब ने कहा कि सोशल मीडिया जनता की आवाज उठाने का मुख्य मंच है। विपक्ष की आवाज दबाना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने भी मेटा प्रबंधन से कार्रवाई स्पष्ट करने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि आवाज दबाने पर लोकतांत्रिक विरोध जारी रहेगा। इससे पहले भी प्रदेश के नेता मेटा कार्यालय पर दो बार प्रदर्शन कर चुके हैं।