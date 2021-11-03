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Gurugram News: घुमावदार सीढ़ियों में बैग फंसने से अनियंत्रित होकर गिरा युवक, मौत

Fri, 23 Oct 2026 12:39 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:39 AM IST
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Young man falls and dies after losing control when his bag gets caught in a spiral staircase
आगरा निवासी युवक सेक्टर-17ए में दूसरी मंजिल पर रहता था
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-17ए में 20 अक्तूबर को इमारत की दूसरी मंजिल की घुमावदार सीढ़ियों से उतरते समय बैग फंसने के कारण एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसने 21 अक्तूबर की रात दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान आगरा (उत्तर प्रदेश) के जागरा गांव निवासी राजबीर (47) के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई है। बृहस्पतिवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

राजबीर पिछले करीब 10 सालों से गुरुग्राम के सेक्टर-17ए निवासी दर्शन सिंह के पास चालक की नौकरी करता था और उनकी कोठी में दूसरी मंजिल पर बने क्वार्टर में रहता था। 20 अक्तूबर की शाम को राजबीर मकान के पिछले हिस्से में लगी घुमावदार लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। इस दौरान उसका बैग सीढ़ियों में फंस गया और वह अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। हादसे की सूचना मिलने पर सेक्टर-17/18 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि परिवार वालों व मकान मालिक के बयान दर्ज किए गए हैं। मामले में कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई है।
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