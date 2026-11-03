Gurugram News: महिलाओं ने खुद का रोजगार खड़ा कर दूसरों को भी दी नौकरियां

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। महिला विकास निगम के सहयोग से गुरुग्राम और पटौदी (हेलीमंडी) की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। कम पढ़ी-लिखी और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, इन महिलाओं ने अपने हुनर और दृढ़ आत्मविश्वास के बल पर खुद को सफल उद्यमियों के रूप में स्थापित किया है। महिला विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता डांगी से मिलकर कोई नए ऋण के लिए आवेदन कर रहा है, तो कोई पुराने लोन से बढ़े अपने बिजनेस की सफलता साझा कर रहा है। सरकारी योजनाओं की सही जागरूकता का लाभ उठाकर इन ग्रामीण महिलाओं ने न केवल अपने परिवार को मजबूत आर्थिक आधार दिया है, बल्कि दूसरों को रोजगार देकर साधारण गृहिणियों के लिए प्रेरणा का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया है।महिलाओं ने लिखी स्वावलंबन की नई इबारत10वीं पास हूं, गांव में सिलाई कटाई को केंद्र चलाकर आर्थिक रूप से सबल हुई फिर महिला विकास निगम से महिला उद्यमिता ऋण लेकर बूटिक के साथ एक ब्यूटी पार्लर भी शुरू किया है। - अंजली, हेलीमंडी7वीं पास हूं, कस्बे में सरकारी ऋण लेकर चार साल पहले शुरू की गई कॉस्मेटिक्स की दुकान को बढ़ाया। घर के खर्च में पूरा सहयोग कर रही हूं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। - गीता, हेलीमंडी12वीं पास हूं, पिछले 9 सालों से बुटिक चला रही हूं। महिला उद्यमिता के लिए लोन अप्लाई किया है ताकि बूटिक के साथ रेडिमेड परिधान और महिलाओं के गारमेंट की दुकान भी खोल सकूं। - पूजा, हेलीमंडी12वीं पास हूं। शुरू में छोटी-सी दुकान खोली फिर महिला उद्यमिता ऋण की मदद से दुकान का विस्तार किया। महिलाओं के लिए गारमेंट की दुकान पिछले 5 सालों से चला रही हूं।- कोकिला, हेलीमंडी