Gurugram News: विहान बने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

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गुरुग्राम। पावर पले स्पोर्ट्स अकादमी के मैदान पर बृहस्पतिवार को विलो वंडर्स-11 और डायनामिक स्पोर्ट्स-11 के बीच 15 ओवर का मैच खेला गया। इसमें विलो वंडर्स की टीम ने डायनामिक-11 की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर डायनामिक स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 103 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विलो वंडर्स की टीम ने 13.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 105 रन बनाए और मैच जीत लिया। विलो वंडर्स की ओर से विहान को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और तोहिद को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद