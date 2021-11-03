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गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एयरटेल बिल्डिंग के पास बृहस्पतिवार तड़के पैदल सड़क पार कर रहे सब्जी विक्रेता हरवीर सिंह को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरवीर कासगंज के रहने वाले थे और दिल्ली में रेहड़ी लगाकर सब्जियां बेचते थे। वह चार बच्चों के पिता थे। संवाद