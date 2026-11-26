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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल के दोनों ओर बने पार्कों की बदहाली ने प्रशासन के स्वच्छता दावों की पोल खोल दी है। जहां अस्पताल के भीतर मरीजों के इलाज की व्यवस्था है, वहीं बाहर पार्कों में लगे कूड़े के ढेर बीमारियों को न्यौता दे रहे हैं।पार्कों में जगह-जगह कचरे का अंबार लगा है और अवैध पार्किंग ने बैठने की जगह भी छीन ली है। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि पार्कों में न तो कूड़ेदान रखे गए हैं और न ही नगर निगम द्वारा नियमित सफाई कराई जाती है। लंबे समय से कूड़ा न उठने के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल्द सफाई कराने, पार्कों को अवैध पार्किंग से मुक्त करने और यहां शौचालय की व्यवस्था करने की मांग की है।मच्छर से बीमारियों का खतरापार्क में अस्पताल के कर्मचारी इस्तेमाल किए हुए दस्ताने फेंक देते हैं। इससे बीमारियों का खतरा है। ऐसे में कर्मचारियों को पार्क में दस्ताने फेंकने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।- राजूपार्क में एक भी कूड़ेदान नहीं है। ऐसे में लोग चाय के कप, खाने की प्लेट और अन्य कचरा पार्क में ही फेंक देते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए - ललितलंबे समय से कूड़े का उठान नहीं होने के कारण पार्क में कचरे का ढेर हो गया है। इससे मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इसे साफ कराना चाहिए। - राजेंद्र