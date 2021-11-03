Gurugram News: सोहना की युवा संसद में छाया मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का मुद्दा

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सोहना स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने संसद की कार्यवाही के माध्यम से देश के कई अहम मुद्दे उठाए।प्रतियोगिता में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और सांप्रदायिक हिंसा रोकने के कानून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने युवा सांसदों की भूमिका निभाते हुए इन विषयों पर अपने विचार रखे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), गुरुग्राम की ओर से आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व डायट प्रिंसिपल एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी ने किया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन वरिष्ठ प्रवक्ता एवं डीआरयू विंग प्रभारी अरुण कुमार राघव ने किया। प्रतियोगिता में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के 50 विद्यार्थियों और चार शिक्षकों ने भाग लिया।प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद की कार्यवाही के बारे में जानकारी देना था। इसके साथ ही विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अपनी बात रखने का तरीका और देश के मुद्दों को समझने की सोच विकसित करना भी इसका उद्देश्य रहा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में अरुण कुमार राघव, जिला कार्यक्रम नोडल राम किशन वत्स, डायट गुरुग्राम की कार्यक्रम पर्यवेक्षक कनिका भारद्वाज और विद्यालय प्रभारी उषा रानी ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता के मूल्यांकन के लिए राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता अवधेश, शशि यादव और कृष्ण पाल को निर्णायक मंडल में शामिल किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में खंड शिक्षा अधिकारी रेनू चावला, विद्यालय की प्रधानाचार्य राज वाला, प्रवक्ता अनिल कुमार, ज्योति, उषा रानी, पूजा कुमारी और सुमन कुमारी सहित अन्य सदस्यों का सहयोग रहा।