ग्रामीण विकास से ही पूरा होगा समृद्ध भारत का सपना : राव इंद्रजीत सिंह

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नंबर गेम - 51 लाख रुपये प्रदान किएअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रविवार को सोहना विधानसभा के गांव कोटा और बिस्सर में ग्रामीण विकास पर जोर दिया। उन्होंने दोनों गांवों में विकास कार्यों के लिए कुल 51 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। राव इंद्रजीत ने कहा कि ग्रामीण विकास से ही समृद्ध भारत का सपना पूरा हो सकता है।राव इंद्रजीत ने कोटा और बिस्सर गांवों को 21-21 लाख रुपये प्रदान किए। उन्होंने बिस्सर स्थित कामधेनु गोशाला के वार्षिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। यहां उन्होंने टीन शेड और कर्मचारियों के आवास का शुभारंभ किया, साथ ही पौधरोपण भी किया। गोशाला को उन्होंने अपनी सांसद निधि से 11 लाख रुपये की राशि दी। राव ने कहा कि उनका हमेशा ध्येय जनहित के अधिक से अधिक कार्य करना रहा है।जनभागीदारी और पर्यावरण संरक्षणराव इंद्रजीत ने सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों से ग्रामीणों का सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने गांव में साफ-सफाई बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सरपंच सार्वजनिक समस्याएं लेकर उनसे मिल सकते हैं। राव ने समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।