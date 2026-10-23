Gurugram News: ओल्ड दिल्ली रोड पर नई पुलिया बनने से बरसाती पानी निकासी होगी बेहतर

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ओल्ड दिल्ली रोड पर मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन (लेग-I) पर प्री-कास्ट कल्वर्ट का निर्माण कराने जा रहा है। इसके निर्माण होने से बरसाती पानी निकासी में राहत मिलेगी। निर्माण कार्य के चलते अतुल कटारिया चौक के पास ओल्ड दिल्ली रोड का एक हिस्सा 23 से 27 अक्तूबर तक बंद रहेगा।शहर में बरसाती पानी निकासी का मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन (लेग-1) जोकि सिकंदरपुर गांव से शुरू होता है और नजफगढ़ ड्रेन तक जाता है। यह नाला साइबर हब, सेक्टर 18/19, पुरानी दिल्ली रोड, सेक्टर 22, 23 A, पालम विहार, रेलवे कल्वर्ट 47, बजघेड़ा गांव और सेक्टर 115 सहित महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों को पार करता है। ओल्ड दिल्ली रोड पर नाले की पुलिया ईंट की बनी हुई और काफी जर्जर हो चुकी है। ऐसे में बारिश के पानी निकासी में दिक्कत आती है।जीएमडीए के अनुसार पुलिया व नाले के निर्माण कार्य के चलते ओल्ड दिल्ली रोड पर मेजर सुशीला मार्ग के मोड़ से लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक की ओर आगे सड़क का एक हिस्सा 23 अक्तूबर रात 8 बजे से 27 अक्तूबर शाम 5 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता विक्रम सिंह ने बताया कि कार्य को लेकर मशीनरी समेत पूरी तैयारी कर ली गई है।