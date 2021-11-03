फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The centuries-old Vaman Dwadashi tradition was celebrated with great enthusiasm and fanfare.

Gurugram News: सैकड़ों साल पुरानी वामन द्वादशी परंपरा पूरी रौनक के साथ मनाई

Thu, 24 Sep 2026 01:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
The centuries-old Vaman Dwadashi tradition was celebrated with great enthusiasm and fanfare.
फर्रुखनगर की अनाज मंडी में मेले की धूम, हजारों लोग पहुंचे
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखनगर। स्थानीय अनाज मंडी में भगवान वामन जयंती के अवसर पर एतिहासिक वामन द्वादशी मेला मंगलवार देर रात तक चला। इस मेले में शहर और आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा इस बार भी पूरी रौनक के साथ मनाई गई।
मेले में भगवान वामन की झांकियां, हवन-पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण रहे। अनाज मंडी परिसर में खिलौने, चाट-पकौड़े, चूड़ियों और प्रसाद की दुकानें सजी थीं। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए थे। लोहारों के हाथ से बने औजारों की ओर भी लोग आकर्षित हुए। मेला कमेटी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं।मेले का समापन भगवान के जल-विहार की पारंपरिक रस्म के साथ किया गया। यह सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान वामन का आशीर्वाद प्राप्त किया।
विज्ञापन


गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान
मेला प्रबंधन कमेटी ने इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। मार्केट कमेटी के अध्यक्ष दौलतराम सैदपुर और उपाध्यक्ष कंवरपाल चौहान को शॉल और पुष्पमाला भेंट की गई। पूर्व बैंक प्रबंधक कुद्दुराम सैनी, होशियार सैनी और सोनू प्रधान भी सम्मानित होने वालों में शामिल थे। पार्षद भगत सिंह और पार्षद रामबीर यादव को भी राधा-कृष्ण की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed