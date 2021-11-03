Gurugram News: वैश्विक जरूरतों के अनुसार कौशल विकसित करें विद्यार्थी

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गुरुग्राम। द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग की ओर से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और व्यावसायिक जागरूकता के लिए विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र एवं शोधार्थी आतिश सिंह ने कहा कि बदलते समय में युवाओं को वैश्विक जरूरतों और बाजार की मांग के अनुरूप स्वयं को तैयार करना चाहिए। इस दौरान विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और तनाव प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉ. ज्योति यादव, डॉ. विकास यादव, डॉ. विशाल कुमार यादव और प्रदीप यादव सहित विभाग के शिक्षक मौजूद रहे। संवाद