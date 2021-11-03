Gurugram News: आज और कल विशेष मतदाता अभियान

विज्ञापन





उत्तम सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने निर्धारित कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। वे नए मतदाताओं के पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने और मतदाता सूची से जुड़े अन्य लंबित कार्यों को पूरा करेंगे। ऑनलाइन अपलोडिंग का कार्य भी इसी अवधि में किया जाएगा। उन्होंने उन नागरिकों से भी संपर्क करने को कहा है जिन्हें दस्तावेज पूरे न होने के संबंध में बीएलओ की ओर से नोटिस मिला है, ऐसे नागरिक अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाएं और अपना विवरण अपडेट करवाएं। ब्यूरो

विज्ञापन

गुरुग्राम। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुरुग्राम जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फेज-2 का कार्य तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से 29 और 30 अगस्त को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केन्द्र पर रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने नागरिकों और विशेषकर युवाओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।