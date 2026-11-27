Gurugram News: सेक्टर-38 में श्रीराम कथा का आयोजन
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 08:31 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-38 स्थित सामुदायिक भवन में श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दौरान भक्तों ने राम भजन और रामचरितमानस के प्रसंगों पर आधारित भक्ति गीत प्रस्तुत किए। कथा व्यास स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती ने लोगों से भगवान राम के जीवन चरित्र से सीख लेने की अपील की। इस दौरान सांस्कृतिक टीम ने मधुर भजन सुनाए।
23 नवंबर से शुरू हुई यह कथा 29 नवंबर तक चलेगी। सेक्टर के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कथा का आयोजन रोजाना शाम 4:30 से 7:30 बजे तक किया जा रहा है।
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गुरुग्राम। सेक्टर-38 स्थित सामुदायिक भवन में श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दौरान भक्तों ने राम भजन और रामचरितमानस के प्रसंगों पर आधारित भक्ति गीत प्रस्तुत किए। कथा व्यास स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती ने लोगों से भगवान राम के जीवन चरित्र से सीख लेने की अपील की। इस दौरान सांस्कृतिक टीम ने मधुर भजन सुनाए।
23 नवंबर से शुरू हुई यह कथा 29 नवंबर तक चलेगी। सेक्टर के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कथा का आयोजन रोजाना शाम 4:30 से 7:30 बजे तक किया जा रहा है।
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