Gurugram News: मानेसर में सेवा सेतु कैंप, 360 लोगों ने उठाया लाभ

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बृहस्पतिवार को नगर निगम मानेसर कार्यालय में सेवा सेतु कैंप लगाया गया। कैंप का शुभारंभ नगर निगम मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव ने किया। कैंप में करीब 360 लोगों ने पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ली।कैंप में अलग-अलग विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को योजनाओं के लिए पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी। कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। पात्र लोगों को योजनाओं के लिए आवेदन और पंजीकरण कराने में भी मदद दी गई।कैंप में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों ने महिलाओं को योजना के बारे में जानकारी दी और आवेदन करने की प्रक्रिया समझाई। इस दौरान पात्र महिलाओं का मौके पर ही पंजीकरण किया गया। कैंप में कुल 80 महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना से जोड़ते हुए उनका पंजीकरण किया गया। महिलाओं ने कहा कि घर के नजदीक ही सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा मिलने से उन्हें काफी सहूलियत हुई। कैंप में सामाजिक सुरक्षा, महिला कल्याण और नागरिक सेवाओं से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेकर आवेदन करने की अपील की।