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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी को बेकार बहने से रोकने की तैयारी की जा रही है। इस पानी को दमदमा झील के पास जमा कर जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। इससे एक तरफ शहरों में जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सोहना और नूंह के गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इस योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद से बारिश का पानी एकत्रित कर दमदमा झील के पास प्रस्तावित बांध तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पानी की निकासी के चार विकल्प तैयार किए गए हैं। इनमें सोहना और दमदमा झील वाला रास्ता भी शामिल है।योजना के अनुसार, झील से पहले आमने-सामने स्थित दो पहाड़ों पर बांध बनाने की संभावना तलाशी जा रही है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया है। टीम बिजली उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है।इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले शोधित पानी को भी बांध तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। इसके लिए गुरुग्राम से दमदमा तक पाइपलाइन या नाला बनाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल दमदमा झील करीब 75 एकड़ में फैली है। इसमें अरावली के लगभग तीन हजार एकड़ क्षेत्र का बारिश का पानी पहुंचता है।प्रस्ताव के तहत झील की गहराई भी बढ़ाई जाएगी। इस योजना से बारिश के पानी का बेहतर इस्तेमाल करने के साथ सिंचाई और बिजली उत्पादन के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, अभी यह योजना शुरुआती स्तर पर है और इसके लिए आगे की तकनीकी जांच जरूरी होगी