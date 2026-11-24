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नंबर गेम - 500 एकड़ में बनेगा स्थायी निस्तारण केंद्रअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को गुरुग्राम की तस्वीर बदलने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को जीएमडीए और नगर निगम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, सड़क, पेयजल और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं में धरातल पर बदलाव लाने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, इसलिए अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से काम करें। मुख्यमंत्री ने निर्माण एवं विध्वंस कचरे (सीएंडडी वेस्ट) के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने जिले में 10 स्थानों पर एक-एक हेक्टेयर जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास करीब 500 एकड़ में स्थायी निस्तारण केंद्र विकसित करने को भी कहा गया। यह केंद्र गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद से निकलने वाले सीएंडडी वेस्ट का निस्तारण करेगा। बैठक में दिल्ली से अवैध रूप से सीएंडडी वेस्ट लाकर गुरुग्राम में डालने का मुद्दा भी उठा। पुलिस आयुक्त शिवास कविराज ने बताया कि ऐसे 12 वाहनों को जब्त कर एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने सीसीटीवी निगरानी और अवैध रूप से कचरा डालने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।सफाई और बुनियादी ढांचे पर जोरमुख्यमंत्री ने शहर में धूल न उड़ने देने और सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट में घास लगाने को कहा। उन्होंने फुटपाथों पर टिकाऊ प्लेटें लगाने और प्रमुख सड़कों के किनारे बेहतर फुटपाथ विकसित करने पर जोर दिया। शहर की प्रत्येक प्रमुख सड़क की सफाई के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए। पेयजल, सड़क और सीवरेज नेटवर्क की अधूरी कड़ियों को जोड़ने तथा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया।संयुक्त आयुक्त चौक-चौराहों के सुंदरीकरण की जिम्मेदारी लेंनगर निगम आयुक्त पंकज ने बताया कि 250 से अधिक बेसहारा गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने पशुओं को पकड़ने वाली टीमों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने सुझाव दिया कि संयुक्त आयुक्त अपने क्षेत्रों के चौक-चौराहों के सुंदरीकरण की जिम्मेदारी लें। इसमें साफ-सफाई, हरियाली, उचित लाइटिंग और व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करना शामिल है।