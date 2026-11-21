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संवाद न्यूज एजेंसी

मानेसर। मानेसर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। इसके चलते मानेसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे है। क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता काफी खराब होने के कारण लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। इनमें सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और जुकाम के मरीज अधिक आ रहे हैं। शनिवार को भांगरौला, कासन व नखडौला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर करीब 300 मरीज जांच और इलाज के लिए पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार, प्रदूषण के साथ मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। खासकर सांस और गले से जुड़ी समस्याओं के मरीज सामने आ रहे हैं।नखड़ौला पीएचसी के डॉ. तरुण चोपड़ा ने बताया कि मौसम में बदलाव और प्रदूषण दोनों का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों को जरूरी सलाह दी जा रही है। साथ ही पीएचसी के स्टाफ को भी मरीजों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि सभी मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।

प्रदूषण और मौसम में बदलाव से बढ़े मरीज, तीन पीएचसी में 300 लोगों ने कराया इलाज