Gurugram News: झगड़े के दौरान दीवार से गिरकर व्यक्ति की मौत

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सेक्टर-65 थाना इलाके में आपसी झगड़े के दौरान दीवार से नीचे गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी रामजीत साहनी को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान 38 वर्षीय अशोक साहनी के रूप में हुई है।अशोक साहनी की पत्नी ने बृहस्पतिवार 22 अक्तूबर को सेक्टर-65 थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति भूसा भरने का काम करते थे। मंगलवार 20 अक्तूबर को उन्हें पता चला कि अशोक का रामजीत साहनी और अनरजीत साहनी से झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान अनरजीत साहनी ने अशोक को धक्का दे दिया। इससे अशोक 5-7 फीट नीचे एक प्लॉट में डीपीसी पर गिर गए। उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और मुंह व कान से खून बह रहा था। अशोक को पहले भोंडसी और गुरुग्राम के अस्पतालों में ले जाया गया। बाद में उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 105, 3(5) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की।सेक्टर-65 थाना पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय रामजीत साहनी के रूप में हुई है। वह लालगंज, वैशाली, बिहार का निवासी है और वर्तमान में इंद्र कॉलोनी बादशाहपुर, गुरुग्राम में रहता है। पुलिस ने उसे बादशाहपुर से पकड़ा। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रामजीत भी मृतक अशोक के साथ भूसा भरने का काम करता था। 20 अक्तूबर को काम खत्म करने के बाद वे दीवार पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात पर उनके बीच गाली-गलौज और झगड़ा हो गया। झगड़े में अशोक को धक्का लगा और वह दीवार से सटे प्लॉट में गिर गए। डीपीसी पर सिर लगने से लगी चोटों के कारण अशोक की मृत्यु हो गई। पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है।