Gurugram News: लापरवाही का ढक्कन खुला, अधिकारियों की नींद नहीं

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नंबर गेम - 07 से आठ ढक्कन पड़े हैं खुलेसंवाद न्यूज एजेंसीबादशाहपुर। बेगमपुर खटोला (वार्ड 26, सेक्टर 74) में इन दिनों सीवरेज व्यवस्था बदहाली के आंसू रो रही है। स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल हो चुका है और इलाके की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में सीवर के लगभग सात से आठ ढक्कन लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं। सबसे बदतर हालात पीर बाबा रोड और चौहान पट्टी के हैं, जहां टूटे मैनहोल और भारी जलभराव के कारण हर वक्त किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। नगर निगम को बार-बार लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय जनता में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से सीवर के ढक्कन तो खुल गए लेकिन अभी अधिकारियों की नींद नहीं खुली है।लोग बोले - बड़े हादसे के इंतजार में प्रशासनपीर बाबा रोड पर दिन-रात गाड़ियों और बच्चों का आना-जाना लगा रहता है। अंधेरे में टूटे ढक्कन दिखाई न देने से कई बाइक सवार हादसे का शिकार होते-होते बचे हैं। -अरुण तोमरसीवर पंप सेट वाले रास्ते पर 3 ढक्कन काफी समय से गायब और टूटे हैं। नगर निगम को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। -सोनू राघवआए दिन कोई न कोई पैदल यात्री या जानवर इनमें गिरते-गिरते बचता है। प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही शायद उनकी नींद खुलेगी। -भोलू चौहानअगर जल्द से जल्द इन सभी ढक्कनों को बदलकर नया नहीं लगाया गया, तो हम सभी निवासी मिलकर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। - नितीश राघव