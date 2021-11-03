Gurugram News: किरण अकादमी 10 रन से जीती

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गुरुग्राम। बैल्स एंड बैल्स ग्राउंड के मैदान पर बृहस्पतिवार को किरण क्रिकेट अकादमी और टीडीएल क्लब सीनियर की टीम के बीच 30 ओवर का मैच खेला गया। जिसमें किरण अकादमी की टीम ने टीडीएल क्लब की टीम को 10 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर किरण अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते 26 ओवर में 8 विकेट खोकर 217 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीडीएल क्लब की टीम 28 ओवर में 207 रन ही बना सकी और मैच हार गई। किरण अकादमी की ओर से शुभ को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अबरार को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद