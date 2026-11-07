Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Health department to conduct an inquiry into the youth's death

Gurugram News: युवक की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग करेगा जांच

Sat, 07 Nov 2026 08:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:38 PM IST
विज्ञापन
Health department to conduct an inquiry into the youth's death
गुरुग्राम। सेक्टर-102 स्थित धनकोट के निजी अस्पताल में बुखार होने पर भर्ती हुए मुकेश की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर जांच करेगा। परिजनों ने इलाज के दौरान अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में हुए इलाज और घटना से जुड़े जांच कर स्थिति का पता लगाएगा। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया है। स्वास्थ्य विभाग अब मामले से जुड़े तथ्यों और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed