Gurugram News: युवक की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग करेगा जांच

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गुरुग्राम। सेक्टर-102 स्थित धनकोट के निजी अस्पताल में बुखार होने पर भर्ती हुए मुकेश की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर जांच करेगा। परिजनों ने इलाज के दौरान अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में हुए इलाज और घटना से जुड़े जांच कर स्थिति का पता लगाएगा। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया है। स्वास्थ्य विभाग अब मामले से जुड़े तथ्यों और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। संवाद