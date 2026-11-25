विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

नंबर गेम - 820.83 करोड़ होंगे खर्चनंबर गेम - 15 किमी एलिवेटेड होगा एसपीआरअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। वाटिका चौक पर एसपीआर (दक्षिणी पेरिफेरल रोड) और सोहना हाईवे (एनएच-248A) के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए 820.83 करोड़ रुपये की लागत से ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंज (क्लोवर लीफ) बनाया जाएगा। इसके निर्माण से एसपीआर, सोहना रोड, राजीव चौक, एनएच-48 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर आने-जाने वाले वाहनों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को इसकी प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है।प्रदेश सरकार की दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित खेड़कीदौला से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड स्थित घाटा रोड तक एसपीआर के 15 किमी हिस्से को एलिवेटेड निर्माण की योजना है। पहले चरण में खेड़कीदौला से वाटिका चौक तक एलिवेटेड करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। इसके निर्माण पर करीब 776.19 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एसपीआर के इस हिस्से को आठ लेन का एलिवेटेड बनाया जाएगा। दूसरे चरण चरण में वाटिका चौक पर क्लोवर लीफ का निर्माण होना है। जबकि, तीसरे चरण में वाटिका चौक से घाटा तक एलिवेटेड निर्माण होना है और डीपीआर तैयार किया जा रहा है।जीएमडीए के अनुसार वाटिका चौक पर एसपीआर और सोहना रोड के बीच कई दिशाओं में एलिवेटेड लूप और रैंप बनाए जाएंगे। एसपीआर से सोहना की ओर, राजीव चौक से एसपीआर-एनएच-48 की ओर और घाटा से राजीव चौक की ओर जाने वाले वाहनों को सीधा रास्ता मिलेगा। इसी तरह सोहना और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर से एसपीआर तथा एनएच-48 की तरफ आने वाले वाहनों के लिए भी रैंप बनाए जाएंगे। परियोजना में सेक्टर-48 और सेक्टर 49 के आसपास अप और डाउन रैंप, सर्विस रोड, फुटपाथ, ड्रेनेज और यातायात सुरक्षा से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। जीएमडीए जल्द ही टेंडर जारी करने की योजना रखता है।एनएच-48 और 248ए आपस में कनेक्ट हो जाएंगे।वाटिका चौक पर एसपीआर के साथ वाहनों की आवाजाही के लिए अंडरपास बना हुआ है, लेकिन एसपीआर और सोहना रोड के बीच मुड़ने वाले वाहनों को अभी भी सड़क के सामान्य स्तर वाले जंक्शन से गुजरना पड़ता है। इसी तरह सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर 248ए (दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस) से एसपीआर पर आने-जाने के लिए सीधे रैंप नहीं हैं। इस कारण राजीव चौक, घाटा गांव यानि फरीदाबाद, एनएच-48 और सोहना की ओर जाने वाले वाहनों को स्थानीय यातायात के बीच से गुजरना पड़ता है। प्रस्तावित इंटरचेंज इन कमियों को दूर करेगा। इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए ज्यादा जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। इसके निर्माण से एनएच-48 और 248ए आपस में कनेक्ट हो जाएंगे।आउटर रिंग रोड है एसपीआरप्रदेश सरकार ने शहर के विकास को देखते हुए एनपीआर और एसपीआर का निर्माण कराया था। एनपीआर दिल्ली से जुड़ा होेने से इसे द्वारका एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित कर दिया गया है। एसपीआर का भाग एनएच-48-वाटिका चौक-घाटा तक विकसित करने की योजना है। पहले जीएमडीए ने घाटा से एनएच-48 तक बीच में आठ फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की थी। हालांकि बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे और गुुरुग्राम-सोहना रोड (दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे) एलिवेटेड हैं। ऐसे में एसपीआर को भी एलिवेटेड बनाने की योजना है। एसपीआर शहर के बाहर का आऊटर रिंग रोड के तहत है।खेड़कीदौला से वाटिका चौक तक एसपीआर को एलिवेटेड करने का टेंडर जारी हो चुका है। दूसरे चरण में वाटिका चौक से घाटा मोड़ तक डीपीआर तैयार कराई जा रही उन्होंने बताया कि एसपीआर के विकास को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। -नेहा शर्मा, प्रवक्ता, जीएमडीए