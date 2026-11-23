Gurugram News: 18 से 20 दिसंबर तक मनेगा गीता महोत्सव
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 04:11 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 04:11 PM IST
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गुरुग्राम। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 18 से 20 दिसंबर तक गुरुग्राम समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर होगा। इसका उद्देश्य श्रीमद्भगवद्गीता के संदेश को जन-जन तक पहुंचना है। 20 दिसंबर को गुरुग्राम में गीता शोभायात्रा निकलेगी। इसी दिन 1,800 विद्यार्थी सामूहिक रूप से गीता का वैश्विक पाठ करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी दीपोत्सव आयोजित होगा। ब्यूरो
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