Gurugram News: भरत मिलाप में गले मिले श्रीराम-भरत, जय श्रीराम के जयकारों से गूंजा लाल कुआं चौक

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फिरोजपुर झिरका। 13 दिनों तक चले श्री रामलीला मंचन के समापन और दशहरे पर रावण दहन के बाद लाल कुआं चौक पर श्री रामलीला कमेटी की ओर से भव्य भरत मिलाप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी मौजूद रहे। कमेटी प्रधान राजकुमार चुटानी, निर्देशक नरेश गर्ग और सह-निर्देशक संदीप अग्रवाल के निर्देशन में कलाकार ढोल-नगाड़ों के साथ चौक पहुंचे। भरत मिलाप के भावुक प्रसंग में हनुमान जी ने भरत को श्रीराम के अयोध्या आगमन की सूचना दी। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न ने श्रीराम, लक्ष्मण व सीता का स्वागत किया। श्रीराम और भरत के गले मिलने पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा की और जय श्रीराम के जयकारे लगाए। इसके बाद श्रीराम का विधिवत राज्याभिषेक किया गया और आरती उतारी गई। पंडित मनीष तिवारी ने रामायण की चौपाइयों से प्रसंग को भावपूर्ण बनाया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। संवाद





फोटो कैप्शन- लाल कुआं चौक पर भरत ने भगवान श्रीराम से गले मिलकर किया अभिवादन, भावुक हुए श्रद्धालु।