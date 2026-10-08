फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Durga Puja will be celebrated according to Mithila traditions.

Gurugram News: मिथिला की परंपरा के अनुसार होगी दुर्गा पूजा

Thu, 08 Oct 2026 06:27 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:27 PM IST
विज्ञापन
Durga Puja will be celebrated according to Mithila traditions.
शीतला कॉलोनी में दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण का कार्य शुरू। पुजारी
गुरुग्राम। शीतला कॉलोनी में श्री श्री 1008 15वीं दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को पंडाल का काम शुरू हुआ। आयोजन समिति ने बताया कि इस वर्ष पूजा 10 दिन की होगी, जिसमें मिथिला के रीति-रिवाजों से पांच विद्वान पंडित दुर्गा सप्तशती और वेद पाठ निरंतर करेंगे। यह पूजा शीतला कॉलोनी के ब्लॉक डी गली नंबर 3 में आयोजित हो रही है। समिति अध्यक्ष मुकेश तिवारी और मिथिलांचल जन सेवा समिति अध्यक्ष आनंद चौधरी ने बताया कि 11 अक्तूबर को कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन, पूजन और आरती शुरू होगी। 20 अक्तूबर को विजयादशमी पर कलश विसर्जन, भंडारा और मूर्ति विसर्जन होगा। बुधवार शाम को हुई बैठक में आचार्य प्रह्लाद शास्त्री, विश्व विजय झा सहित सदस्यों ने सफल आयोजन का निर्णय लिया। संवाद

शीतला कॉलोनी में दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण का कार्य शुरू। पुजारी

शीतला कॉलोनी में दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण का कार्य शुरू। पुजारी

शीतला कॉलोनी में दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण का कार्य शुरू। पुजारी

शीतला कॉलोनी में दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण का कार्य शुरू। पुजारी

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed