15 किलोमीटर तक की पिता को बचाने की कोशिश, गाड़ी भी हुई क्षतिग्रस्त

पिता को बचाने के लिए बेटे ने अपनी कार से बस का पीछा किया और आगे लगाकर रोकने का काफी प्रयास किया। आरोप है कि चालक ने कार में टक्कर मार दी, लेकिन बस को रोका नहीं। लगातार व्यक्ति भी चालक से रोकने के लिए बोल रहा था लेकिन बस को फिर भी नहीं रोका गया। इन 15 किलोमीटर के दायरे के दौरान भी किसी भी व्यक्ति ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। अगर किसी ने रोकने का प्रयास किया होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। 15 किलोमीटर बाद भी जब कापड़ीवास बॉर्डर पर बस ने मोड़ लिया तो बस के पायदान पर फंसे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गए। गिरने के बाद बस उनको को कुचलते हुए चली गई। इसके बाद बेटे ने उन्हें वहां से निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया ,जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।