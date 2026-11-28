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वक्ताओं ने कहा कि रामायण का पाठ करने और सुनने से मन को शांति मिलती है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल का संचार होता है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से रामायण का पाठ करने और प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान आचार्य हरीश अवरल, रामू पंडित, गुल्लू गर्ग और गुलशन शर्मा आदि मौजूद रहे।

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रबूपुरा (संवाद)। कस्बे में शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने रामायण की चौपाइयों का पाठ किया। हारमोनियम और ढोलक की धुन पर भजन-कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए।