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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम मानेसर वार्ड नंबर-12 के गांव मानेसर स्थित दादा भैया तालाब का विकास और जीर्णोद्धार कराएगा। इस कार्य पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना पुराने तालाब की मरम्मत कर उसे नया रूप देगी। इसका उद्देश्य गांव के पुराने जलस्रोत को बचाना और पानी जमा करने की बेहतर व्यवस्था करना है।गांव मानेसर में भूजल स्तर लगातार गिरने से ग्रामीणों को पानी की समस्या हो रही है। तालाब के जीर्णोद्धार से बारिश का पानी जमा होगा, जिससे भूजल स्तर बढ़ने में मदद मिलेगी। निगम जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करेगा। इस परियोजना से ग्रामीणों को घूमने और बैठने के लिए बेहतर जगह मिलेगी। इससे बुजुर्गों और बच्चों को खाली समय बिताने का अच्छा स्थान मिलेगा।गांव मानेसर के दादा भैया तालाब का करीब दो करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू किया जाएगा। तालाब के विकसित होने से बारिश का पानी जमा हो सकेगा और जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। - मनदीप धनखड़, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम मानेसर