Gurugram News: क्रेडिबल्स क्लब 3 विकेट से विजयी

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गुरुग्राम। बैटलस्टेशन क्रिकेट मैदान पर बृहस्पतिवार को द इंक्रेडिबल्स क्रिकेट क्लब ने रेजिंग बुल्स की टीम को 3 विकेट से हराया। रेजिंग बुल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवर में 6 विकेट खोकर 222 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंक्रेडिबल्स ने 30.5 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंक्रेडिबल्स की ओर से सुमित को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सक्षम को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद