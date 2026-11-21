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मानेसर। मिलेनियम सिटी में अब सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। तापमान में गिरावट आने के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। सुबह-शाम घरों से निकलने वाले लोग अब स्वेटर और जैकेट पहनकर बाहर निकल रहे हैं।शहर में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। सुबह और शाम जहां ठंड का अहसास हो रहा है, वहीं दोपहर में तेज धूप लोगों को गर्मी का अहसास करा रही है। ऐसे में लोगों को दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस हो रहा है।शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण रात और सुबह के समय ठंड बढ़ रही है।मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान करीब 13.1 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।