Gurugram News: अस्पताल के समय में 16 से बदलाव

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गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल के समय में बदलाव होगा। 16 अक्तूबर से अस्पताल सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेगा। पंजीकरण का समय आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित किया गया है। अभी अस्पताल में पंजीकरण समय सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक निर्धारित है। नागरिक अस्पताल के डीएमएस डॉ. मनीष राठी ने बताया कि सर्दियों के मौसम को देखते हुए अस्पताल के समय में बदलाव किया जाएगा। मरीज सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक ओपीडी में डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संवाद