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Gurugram News: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के ट्रायल कल

Sun, 01 Nov 2026 06:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:56 PM IST
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Artistic gymnastics trials tomorrow
गुरुग्राम। प्रथम यूथ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026-27 के लिए हरियाणा की टीम का चयन तीन नवंबर को किया जाएगा। इसके लिए हिसार के महावीर स्टेडियम में राज्य स्तरीय ट्रायल आयोजित होंगे। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना होगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन के प्रशासक के अनुसार, खिलाड़ियों का चयन जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (जीएफआई) के नियमों के आधार पर किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 23 से 30 नवंबर तक मुंबई के मालाड स्थित आईएनएस हमला में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। संवाद
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