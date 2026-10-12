Gurugram News: आईटीआई में दाखिले का एक और मौका

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नंबर गेम - 15 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदनसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। तकनीकी शिक्षा के जरिये रोजगार और स्वरोजगार की राह तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले से वंचित रह गए विद्यार्थियों को विभाग ने एक और अंतिम अवसर दिया है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण महानिदेशालय ने रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर 2026 तक बढ़ा दी है।सोहना आईटीआई में 140 सीटें खालीपहले तीन चरणों की काउंसलिंग और संस्थान स्तर पर ओपन दाखिले के बाद भी जिले के अलग-अलग आईटीआई में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। सोहना आईटीआई में कुल 456 सीटें हैं, जिनमें से 140 सीटें अभी भी रिक्त हैं। इसी तरह जिले के अन्य सरकारी व निजी संस्थानों में भी कई तकनीकी ट्रेडों में सीटें खाली पड़ी हैं। महानिदेशालय ने इन सीटों को भरने के लिए ही दोबारा पोर्टल खोला है।रोजगारपरक कोर्सेज में प्रवेश का सुनहरा मौकाआईटीआई के अधिकारियों के अनुसार, यह युवाओं के लिए इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा और वेल्डर जैसे रोजगारपरक कोर्सेज में दाखिला लेकर कौशल सीखने का बेहतरीन मौका है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे संस्थानों में जाकर या आधिकारिक दाखिला पोर्टल पर उपलब्ध ट्रेडों और रिक्त सीटों की पूरी जानकारी लें और समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। 15 अक्तूबर के बाद किसी भी फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।