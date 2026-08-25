चाय विक्रेता से दुष्कर्म: ठेले पर आने-जाने के दौरान महिला से हुई जान-पहचान, अकेला पाकर बनाए संबंध, केस दर्ज
सुशांतलोक में चाय का ठेला लगाने वाली महिला ने मुख्तार पर 24 अगस्त को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
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सुशांतलोक थाना क्षेत्र में सड़क किनारे चाय का ठेला लगाने वाली महिला ने एक व्यक्ति पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 24 अगस्त को सुशांतलोक थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में आगामी जांच व कार्रवाई कर रही है।
मूलरूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली महिला वर्तमान में गुरुग्राम के सुशांतलोक क्षेत्र में रहती हैं और सड़क किनारे चाय का ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करती हैं। पीड़िता द्वारा सुशांतलोक थाने में दी गई शिकायत में बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला एक व्यक्ति मुख्तार उसके ठेले पर चाय पीने आता था। इसी दौरान पीड़ित महिला व मुख्तार के बीच जान-पहचान हो गई थी।
पीड़िता का आरोप है कि 24 अगस्त को आरोपी ने अकेला पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद पीड़िता ने सुशांतलोक थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। सुशांतलोक थाने के प्रभारी व इंस्पेक्टर अमन ने बताया कि पीड़ित महिला के बयान दर्ज करके मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।