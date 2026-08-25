चाय विक्रेता से दुष्कर्म: ठेले पर आने-जाने के दौरान महिला से हुई जान-पहचान, अकेला पाकर बनाए संबंध, केस दर्ज

मूलरूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली महिला वर्तमान में गुरुग्राम के सुशांतलोक क्षेत्र में रहती हैं और सड़क किनारे चाय का ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करती हैं। पीड़िता द्वारा सुशांतलोक थाने में दी गई शिकायत में बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला एक व्यक्ति मुख्तार उसके ठेले पर चाय पीने आता था। इसी दौरान पीड़ित महिला व मुख्तार के बीच जान-पहचान हो गई थी।