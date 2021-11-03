फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   A young man returning from selling candy was robbed after being throttled.

Gurugram News: कैंडी बेचकर लौट रहे युवक का गला दबाकर की थी लूटपाट

Fri, 23 Oct 2026 12:21 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
A young man returning from selling candy was robbed after being throttled.
12 घंटे में चार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सदर बाजार से कैंडी (गुड़िया के बाल) बेचकर 20 अक्तूबर की रात को घर लौट रहे युवक को आचार्य कॉलोनी में घेरकर लूटने के मामले में सेक्टर-14 थाने की पुलिस ने चार आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीड़ित युवक की गर्दन पर पीछे से वार कर जमीन पर गिरा दिया और मोबाइल व पांच हजार रुपये लूटकर भाग गए थे। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया मोबाइल और नकदी बरामद की है।

21 अक्तूबर को सेक्टर-12 स्थित सब्जी मंडी से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिल निवासी झुग्गी सेक्टर-12, गणेश उर्फ थापा निवासी भिटवारी गांव, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) वर्तमान निवासी मंडी सेक्टर-12, हारून उर्फ अरुण निवासी भरतौली गांव, एटा (उत्तर प्रदेश) वर्तमान निवासी ईस्ट राजीव नगर और लालाराम निवासी पगरा गांव, छतरपुर (मध्य प्रदेश) वर्तमान निवासी ईस्ट राजीव नगर के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि चारों आरोपी नशा करने के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए उन्होंने शिकायतकर्ता युवक के साथ लूट करने की वारदात को अंजाम दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed