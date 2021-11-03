फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   A spectacular victory for BD Blue Bells

Gurugram News: बीडी ब्लू बेल्स की शानदार जीत

Fri, 23 Oct 2026 12:14 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
A spectacular victory for BD Blue Bells
- सेंट पॉल को आठ विकेट से हराया, विहान सांगवान ने झटके तीन विकेट
विज्ञापन

गुरुग्राम। 10वें द्रोण अंतर स्कूल क्रिकेट कप के सुपर नॉकआउट मुकाबले में बीडी ब्लू बेल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंट पॉल को आठ विकेट से हरा दिया। महेश क्रिकेट अकादमी में खेले गए मुकाबले में सेंट पॉल पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.2 ओवर में 87 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में बीडी ब्लू बेल्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 7.5 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। केडी ने 22 व मोहित ने 10 रन का योगदान दिया। बीडी ब्लू बेल्स से विहान सांगवान ने चार ओवर में 10 रन देकर तीन विकेट झटके। जयंत यादव ने दो विकेट लिए, जबकि अर्नव कृष्णाटर, गर्वित सांगवान, वंश शर्मा और पार्थ ने एक-एक विकेट हासिल किया।




जवाब में बीडी ब्लू बेल्स की ओर से यथार्थ गौड़ ने 38 रन बनाए। जयंत यादव ने 11 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाए। कप्तान अदित वर्मा ने भी नाबाद 18 रन बनाकर टीम की जीत में योगदान दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed