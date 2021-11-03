Gurugram News: बीडी ब्लू बेल्स की शानदार जीत

गुरुग्राम। 10वें द्रोण अंतर स्कूल क्रिकेट कप के सुपर नॉकआउट मुकाबले में बीडी ब्लू बेल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंट पॉल को आठ विकेट से हरा दिया। महेश क्रिकेट अकादमी में खेले गए मुकाबले में सेंट पॉल पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.2 ओवर में 87 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में बीडी ब्लू बेल्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 7.5 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। केडी ने 22 व मोहित ने 10 रन का योगदान दिया। बीडी ब्लू बेल्स से विहान सांगवान ने चार ओवर में 10 रन देकर तीन विकेट झटके। जयंत यादव ने दो विकेट लिए, जबकि अर्नव कृष्णाटर, गर्वित सांगवान, वंश शर्मा और पार्थ ने एक-एक विकेट हासिल किया।जवाब में बीडी ब्लू बेल्स की ओर से यथार्थ गौड़ ने 38 रन बनाए। जयंत यादव ने 11 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाए। कप्तान अदित वर्मा ने भी नाबाद 18 रन बनाकर टीम की जीत में योगदान दिया। संवाद