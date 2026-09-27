Gurugram News: शिविर में 42 लोगों ने कराई आंखों की जांच
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:51 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:51 PM IST
विज्ञापन
सोहना। श्री सनातन धर्म सभा और निरामया चेरिटेबल ट्रस्ट ने रविवार को सोहना की पंजाबी धर्मशाला में एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कुल 42 लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। जांच के दौरान दो मरीज रेटिना और पांच मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए। श्री सनातन धर्म सभा इन सात मरीजों का ऑपरेशन कराएगी। शिविर में मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। संवाद
विज्ञापन