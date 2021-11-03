Gurugram News: सार्वजनिक स्थानों पर शराब वाले 40 काबू

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गुरुग्राम। सेक्टर-65 थाना पुलिस ने बुधवार को क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 40 व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्यवाही की। पुलिस टीमों ने पार्कों, पार्किंग स्थलों, सड़क किनारे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग की। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करते पाए गए 40 व्यक्तियों को काबू किया गया। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर शांति भंग करने, हुड़दंगबाजी करने अथवा सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाद