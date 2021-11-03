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गुरुग्राम। सेक्टर-102 स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को ‘नवरंग-2026 रंग रीति, कल के कलाकार’ चित्रकला एवं रचनात्मकता प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 15स्कूलों के करीब 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि लायन नर्गिस गुप्ता (पीडीजी, लायंस इंटरनेशनल, जिला 321-ए1) रहीं। विद्यालय की प्रधानाचार्या अरुणा बहल और अन्य अतिथियों ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अंत में विद्यार्थियों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस आयोजन के माध्यम से बच्चों को अपनी कल्पना को रंगों के जरिए दिखाने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिला। विशेष अतिथियों में करुणा सुनेजा विर्क, लायन अशोक सोमल, लायन विजय बुद्धिराजा, विजय मल्होत्रा और जयंत रॉय शामिल रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी