Gurugram News: जिले में 19 पशु पकड़े, गोशाला भेजे
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 05:32 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 05:32 PM IST
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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शनिवार को मिशन सुरक्षित गुरुग्राम अभियान के तहत 19 खुले में घूमते पशुओं को पकड़ा। इन्हें गोशालाओं में भेजा गया। निगमायुक्त पंकज ने शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने पशुपालकों से पशुओं को खुले में न छोड़ने की अपील की। नागरिकों से भी शहर को घुमंतू पशुओं से मुक्त करने में सहयोग मांगा। ब्यूरो
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